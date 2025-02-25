В Тюменской области планируют газифицировать 242 населенных пункта

В Тюменской области планируют газифицировать 242 населенных пункта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Вопросы газификации региона рассмотрели накануне на совещании в Тюменской областной думе. О ходе реализации программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы рассказал заместитель губернатора Павел Перевалов. За минувшие шесть лет в регионе построено более тысячи км сетей газоснабжения. Возможность подключить газ получили 18,5 тыс. домовладений.

"Задачи на предстоящий период 2025-2028 гг. еще более амбициозные — мы планируем нарастить и объемы инвестиций, и объемы строительства сетей, чтобы газифицировать еще 242 населенных пункта. Более 21 тысячи семей смогут подключить дома к газу", - подчеркнул Павел Перевалов.



Практика заключения регуляторных контрактов в рамках опережающего правового регулирования доказала свою эффективность и позволила за пять лет привлечь более 1,3 млрд рублей на финансирование мероприятий по газификации населенных пунктов региона.

Опыт Тюменской области лег в основу инициативы, которая с 2025 года закрепила механизм применения регуляторных контрактов в Законе о газоснабжении. Благодаря заключению нового регуляторного контракта более 3 млрд рублей будут направлены на строительство почти 2,5 тысяч км газопроводов.

Программа газификации Тюменской области позволяет подводить газовые сети до границ участков бесплатно. При поддержке депутатов Тюменской областной думы в регионе определены 49 льготных категорий граждан, получающих субсидию на внутридомовую газификацию. Выплата из бюджета в 156 тысяч рублей полностью покрывает стоимость работ.