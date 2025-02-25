В Екатеринбурге подвели итоги благотворительных матчей с участием ХК "Автомобилист"

В Екатеринбурге подведены итоги традиционных благотворительных матчей хоккейного клуба "Автомобилист" и Благотворительного фонда "Дети России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, по итогам игр 20 и 22 февраля был собран 1 млн 52 тысячи 948 рублей на обновление технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. В ходе игр болельщики и гости приобретали сувениры из специальной линейки. В обмен на благотворительное пожертвование они получали шайбу, игрушку, бутылочку для воды, браслет и наклейки из специальной коллекции.

В ее создании участвовали капитан "Автомобилиста" Анатолий Голышев и защитник команды Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику. Поделки стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком (15 февраля). Они вошли в дизайн сувениров и джерси, в которых хоккеисты выходили на раскатку. Также "Автомобилист" организовал благотворительную лотерею.

"Это добрая совместная традиция фонда и клуба, которая приносит огромную радость, потому что мы встречаем вовлеченных людей. Вновь убеждаемся, что у нашей любимой спортивной команды благородные и отзывчивые фанаты. Они не только искренне, энергично болеют за игроков, но и делятся душевным теплом с нашими подопечными", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Пожертвования начали поступать в преддверии игр, и собранная сумма росла и после их завершения. Оборудование для лаборатории детского онкоцентра – это шанс для многих пациентов справиться с болезнью в кратчайшие сроки в родных стенах. Это технологическая база, которая позволяет на месте достоверно оценивать состояние и подбирать терапию. Если бы ее не было, пришлось бы отправлять образцы для диагностики в столичные центры. А это бесценное время, которое могло быть упущено.

Чтобы показать, как важно поддержать сбор, к акции традиционно присоединились бывшие пациенты клиники и врачи. Торжественное вбрасывание шайб на матчах провели Варя и Миша, которые сумели победить онкологию, а также Лариса Фечина, заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии, и Григорий Цаур, заведующий лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии.

За семь лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга хоккейный клуб "Автомобилист" и Благотворительный фонд "Дети России" собрали 5 млн 305 тысяч 361 рубль на обновление технологической базы клиники. Подробная информация об оборудовании для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведется сбор – на сайте благотворительного проекта "Ты ему нужен".