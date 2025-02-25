Shot: Загрязнение Финского залива произошло в Ленинградской области

В Ленинградской области зафиксировано загрязнение Финского залива, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной стало гидравлическое масло, которое вытекает из самоподъемной платформы "Ваенга", находящейся в порту Усть-Луга.

Уточняется, что установка принадлежит ГТ "Морстрой". Специалисты Роспотребнадзора начали проверку.

11 февраля водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера "Koala" в порту Усть-Луга Ленинградской области. Сообщалось, что утечек нефтепродуктов не обнаружено. 9 февраля на танкере Koala при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.