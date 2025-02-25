В Белгородской области будет спокойнее: уничтожен пункт запуска украинских БПЛА

Российские военнослужащие уничтожили пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) , которые атаковали Белгородскую область. Об этом сообщает SHOT.

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Пункт располагался в районе села Ольшана в 14 км от Купянска в Харьковской области. Российские военные вычислили скопление военнослужащих Украины (ВСУ) и нанесли удар ракетой "Изделие-305".

По предварительным данным, ликвидировано около 10 украинских солдат.

Как сообщает Министерство обороны России, около 12.15 мск дежурными средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

Ведомство также сообщило, что сегодня ВС РФ ударили высокоточным оружием по военным аэродромам Украины.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты", - сообщили в Минобороны.