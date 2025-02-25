"Не успели адаптироваться". Банк пояснил, почему списал все деньги с карты участника СВО из Туринска

Центробанк наконец рассказал, почему снял с карты участника СВО из Туринска все средства в счет кредита вопреки новому закону. Как оказалось, возникла неразбериха с документами между банком и приставами. Пока ее решали, на карту упала зарплата, а банк благополучно списал ее в счет долга. Ответ с таким содержанием прислал ЦБ на запрос депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.

В своих социальных сетях парламентарий отметил, что, по всей видимости, служба судебных приставов и коммерческий банк не успели адаптироваться к требованиям нового закона. Напомним, что 1 декабря вступил в силу закон, направленный на списание просроченных кредитов до 10 млн рублей для ряда участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в ВС РФ. Свердловчанин подписал договор с Минобороны в том же декабре с уже имеющимся долгом, а потому, пока необходимые документы доходили до банка, произвелось списание.

"Судебные приставы в начале декабря вынесли постановление об отмене взыскания денежных средств. Соответствующий документ ведомство направило в банк. Но в документе не указали, по какой причине взыскание отменено. Для банка это было принципиально, поэтому он запросил у приставов подробности. Пока шла переписка, пока в банке перенастраивали внутренние бизнес-процессы, герой истории получил на карту первые средства, которые банк в конце декабря успешно списал в счет долга", - пояснил Иванов.

Когда супружеская чета не смогла самостоятельно разобраться в ситуации и вернуть средства, она обратилась уже к Иванову. В результате, в конце января военнослужащий получил все списанные средства обратно.

Помимо этого, банк уже перенастроил бизнес-процессы с учетом нового закона. Он также перенаправил депутатский запрос РССП, чтобы приставы в случае необходимости внесли соответствующие поправки в процедуру взаимодействия с участниками СВО.

"В истории есть два положительных результата: участник СВО вернул свои средства, и сама система становится более эффективной. Это хорошо", - отметил Иванов.