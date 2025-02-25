25 Февраля 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Лавров прибыл с визитом в столицу Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран. Борт главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Тегерана, передает корреспондент ТАСС.
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Ожидается, что главы МИД обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Особый упор будет сделан на торгово-экономическом сотрудничестве и на международных вопросах. Они коснутся обстановки в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива и других.

Стороны также обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее Лавров посетил Турцию. Там он провел переговоры с коллегой Хаканом Фиданом, также его принял президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Мы сообщали о том, что Лавров подробно рассказал в Турции о российско-американских переговорах.

За несколько дней до визита в Анкару министр находился в ЮАР, где проходила министерская конференция "Группы двадцати". Там Лавров встретился с Хаканом Фиданом и обсудил с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию

Теги: лавров, иран, тегеран


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