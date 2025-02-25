В закрытом уральском городе два слесаря по обслуживанию теплосетей получили ожоги кипятком

На Среднем Урале двое сотрудников теплоснабжающей организации получили травмы на работе. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуроры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел накануне в закрытом городе Лесной. Предварительно установлено, что слесарь по обслуживанию теплосетей, находясь на смене, спустился в тепловую камеру с горячей водой, поскользнулся на трубопроводе и упал. Находившийся наверху второй слесарь, услышав крик коллеги о помощи, спустился и помог тому выбраться.

В результате оба рабочих получили ожоги тела кипятком. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура Лесного начала проверку соблюдения законодательства об охране труда в деятельности филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс". Устанавливаются причины и все обстоятельства инцидента.