25 Февраля 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Вслед за Борисовым "Роскосмос" покинули два топ-менеджера

"Роскосмос" сообщил о кадровых перестановках. Ушли статс-секретарь – заместитель генерального директора госкорпорации Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин. Произошла также смена руководства на предприятиях отрасли.

Новым гендиректором Научно-производственного объединения "Техномаш" вместо Юрия Власова стал его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков. Ушёл в отставку гендиректор компании "Главкосмос" Илья Тарасенко. На его позицию назначена первый заместитель Наталья Локтева. С ней заключён срочный договор, действующий до даты назначения гендиректора в установленном порядке.

Исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома "Восточный" вместо Виктора Степанова назначен руководитель группы главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров, сообщает госкорпорация.

Напомним, ранее сменился руководитель "Роскосмоса". Юрия Борисова сменил замминистра транспорта России Дмитрий Баканов.

Теги: "Роскосмос", руководство


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