5 тысяч домовладений Томской области газифицируют в 2025 году

"Обсудили ход «Социальной газификации» у нас в Томской области. Эту большую и важную программу инициировал Президент Владимир Владимирович Путин. Она позволяет исключить неравенство в газоснабжении населённых пунктов, когда одна улица с газом, а жители соседней топят дома дровами", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

По программе социальной газификации в прошлом году в Томской области создали технические условия для подключения около 6 тысяч жилых домов. План на 2025 год включает около 5 тысяч домовладений. Параллельно прорабатывается вопрос газификации садовых обществ.

"У нас в регионе 39 СНТ изъявили желание подключить 577 домов. Но хочу обратить внимание мичуринцев: на газифицируемые объекты нужно оформить право собственности", - отметил глава Томской области.

Владимир Мазур также отметил, что жителям региона помогают в получении доступного и экологичного топлива.

"В прошлом году выделили на региональные сертификаты больше 130 млн рублей, которыми воспользовались многодетные нуждающиеся семьи, ветераны и семьи ветеранов Великой Отечественной и боевых действий. В этом году также предусмотрели в бюджете в пределах 130 млн. Всю информацию о льготах и порядке их предоставления можно узнать в Центрах социальной поддержки населения, которые работают в каждом городе и районе", - подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор также сообщил, что в регионе продолжат повышать эффективность коммунального комплекса, благодаря газификации и «Социальной газификации», по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и другим программам.