"S7 Airlines" внезапно отменил рейс из Екатеринбурга в Новосибирск

Авиакомпания "S7 Airlines" приняла неожиданное решение об отмене рейса S7-5018 из Екатеринбурга в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Вылет был запланирован на сегодня в 15.20. Неизвестно когда именно, но, по данным прокуратуры, пассажиров уведомили об отмене и сообщили о вынужденной задержке. Все 78 человек будут пересажены на рейс S7-5020, который отправится в пункт назначения сегодня, но только в 21.15.

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры. Там также напомнили, что в случае нарушения прав пассажиров граждане могут обратится к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50.