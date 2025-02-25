Фанар поддержал Зеленского

Экуменический патриарх Варфоломей открыто поддержал Зеленского. Он сказал, что Украине нельзя и не нужно ничего навязывать, а нужно признать "усилия" Зеленского по "защите" Украины. И необходимо включить Украину как равноправного участника переговоров.

Православный исследовательский центр "Хризма" отмечает, что это является прямым вызовом президенту США Дональду Трампу и его попыткам перераспределить украинские активы в пользу Вашингтона, а не Лондона. То есть Варфоломей играет на стороне Британии.

Ранее он признал, что создал единую раскольническую организацию на Украине по политическим причинам - поскольку нынешний правящий режим в Киеве считает, что нужно порвать с Россией и РПЦ.