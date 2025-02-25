"Снизить уровень визуального шума": в России вводят новые дорожные знаки

Поправки к ГОСТу, которые вводят новые дорожные знаки, утвердил Росстандарт. Как сообщает Коммерсант , изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас

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Так, в новом перечне появилась табличка "Глухие". Ее применяют возле объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане. Знак "Стоп-линия" теперь может быть и в вертикальном варианте. Табличка, которая определяет период действия дорожных знаков, включает теперь конкретные месяцы — например, "сентябрь-апрель". Также появился знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", а знак "Парковка" теперь можно совмещать с изображением "Способ постановки транспортного средства на стоянку".

Эксперты уверены, что новый ГОСТ позволит уменьшить число дорожных указателей. Как считает член общественного совета подмосковного минтранса Андрей Мухортиков, поправки позволят сократить на дорогах "уровень визуального шума".

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы считают, что количество указателей на улицах города негативно сказывается на концентрации внимания водителей и восприятии дорожной обстановки.

Власти столицы уже заявили, что уберут 55 тысяч "ненужных" указателей.

Издание отмечает, что ГОСТ разрабатывали три года.