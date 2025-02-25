В Полевском установят памятник погибшим участникам СВО

В Полевском установят памятник бойцам-участникам специальной военной операции, погибшим при исполнении обязанностей военной службы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Памятник расположится возле городского центра досуга "Азов" у мемориала воинам-интернационалистам и участникам локальных войн, где уже установили первый закладной камень. Накануне состоялось возложение цветов в память о погибших, с участием военного комиссара Полевского Руслана Хаюмова, а также местных чиновников и депутатов.

Установить мемориал и благоустроить территорию вокруг планируют в течение 2025 года. В мэрии отметили, что создание пространства, посвященного мужеству русского народа, позволит сохранить для будущих поколений память о героизме людей, которые защищали и продолжают защищать нашу страну.