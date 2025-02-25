Поиски пропавшего фрирайдера в Сочи приостановили

Спасатели временно приостановили поиск пропавшего в Сочи лыжника после схода лавины. Об этом сообщает Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным спасателей, на данный момент в Сочи сохраняется высокая лавинная опасность, продолжается неконтролируемый сход снежных масс.

"В связи с опасностью проведения работ в месте схода вчерашней лавины, поиск пропавшего лыжника силами спасателей временно не ведется", — говорится в сообщении.

До этого спасатели нашли двух сноубордистов, пропавших на курорте Роза Хутор после лавины. Туристов отвезли к врачам, они не получили серьезных травм.

Ранее мы писали, что двоих фрирайдеров - 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава - спасли после схода лавины в Сочи. Спасатели МЧС вывели сноубордистов в безопасное место.

Туристы приехали туда из Краснодара. По словам мужчин, с ними был третий приятель — он перестал выходить на связь.

Лавина сошла днем в понедельник на южном склоне Аибги из-за сильных снегопадов и ветра. На место выехали спасатели.