Защитник "Автомобилиста" побил клубный рекорд, который держался 37 лет

В екатеринбургском ХК "Автомобилист" появился новый рекордсмен по количеству проведенных матчей за клуб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, накануне защитник Никита Трямкин провел свой 696-й официальный матч за клуб из Екатеринбурга. Он побил рекорд легендарного защитника Александра Карцева по количеству игр за "Автомобилист". Примечательно, что этот рекорд держался целых 37 лет.

Дебют Трямкина за уральский клуб состоялся в уже далеком 2012 году. Это его 11-й сезон в "Автомобилисте". За это время хоккеист набрал 147 очков, забросив 35 шайб и отдав 112 голевых передач.

Напомним, на прошлой неделе "Автомобилист" досрочно обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ сезона-2024/25 и поборется за Кубок Гагарина.