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Фото: Grzegorz Galazka/Archivio Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio via Getty Images

В Ватикане помолились о здоровье Папы Франциска

В Ватикане состоялась первая из молитв, посвящённых здоровью Папы Римского Франциска. Такие мероприятия станут регулярными.

На площади Святого Петра в Риме будет возноситься молитва Розария о здравии Папы Франциска. Молитва соберёт верующих, включая сотрудников Римской Курии и жителей Рима. Её возглавит кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, сообщает портал Святого престола Vatican News.

В августе 2014 г. Папа Римский Франциск выступил перед журналистами и заявил, что скоро "окажется в доме Господа". Понтифик не исключил, что ему осталось жить "два или три года". Также он признался, что готов сложить с себя полномочия, если не сможет больше выполнять свои обязанности в качестве Папы Римского. По словам Франциска, сделать это вполне возможно, "даже если кому-то из богословов это кажется неприемлемым". Он отметил, что 60 лет назад такой поступок был чем-то неслыханным для католической церкви, но сегодня это реально, поскольку "Бенедикт XVI открыл двери" к этой возможности. В 2021-ом появились схожие заявления об уходе Франциска с поста по состоянию здоровья.

Теги: Папа Римский Франциск, молитва, здоровье


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