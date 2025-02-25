40 млн рублей долга придется заплатить Apple в случае возвращения в Россию

40 млн рублей долга придется заплатить Apple в случае возвращения в Россию. Столько компания накопила со времени ухода с рынка РФ за бракованные товары, пишет Mash.

За три года суды вынесли сотни решений по искам недовольных пользователей Макбуков, Айфонов и других товаров к компании ООО "Эппл Рус" (официальный представитель Apple).

Одно из последних решений — по делу жительницы Курска. Она купила МacBook, который не заряжается, за 375 тысяч рублей. В гарантийном ремонте ей отказали из-за санкций. Суд вынес постановление взыскать с компании 630 тысяч рублей.

Издание отмечает, что официальный представитель Apple ООО "Эппл Рус" продолжает номинально присутствовать в России, но не исполняет свои гарантийные обязательства в полной мере.

Из-за крупного долга компания при возвращении в Россию может создать новое ООО. Но тогда будет новый иск – с просьбой признать новичка наследником "Эппл Рус" и её долгов.

Ранее мы писали, что возвращение иностранных компаний из недружественных стран в Россию может осуществляться только при условии получения разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Как заявил представитель Минфина, действующие указы президента РФ № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию. Отмечается, что при принятии решений правительственная комиссия ориентируется, прежде всего, на позицию профильного ведомства.