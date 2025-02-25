39 тысяч заболевших. В Свердловской области фиксируют рост заболеваемости ОРВИ

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировали 39 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, эти показатели на 8,9% выше предыдущей недели и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня.

Большая часть, а именно 56,1% заболевших, являются детьми. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в ЗАТО Свободном, поселке Уральском и Невьянском городском округе. В Екатеринбурге же только на прошлой неделе зарегистрировали 19,7 тыс. случаев ОРВИ, что на 13,3% выше предыдущей недели и на 29,5% выше средних многолетних значений.

При этом эпидемиологи управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую. Специалисты ведомства контролируют соблюдение санитарного законодательства по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, а в социальных учреждениях уже приняты дополнительные меры профилактики.

Чтобы держать своей здоровье под контролем, свердловчанам рекомендуют: