39 тысяч заболевших. В Свердловской области фиксируют рост заболеваемости ОРВИ
За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировали 39 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, эти показатели на 8,9% выше предыдущей недели и на 16,9% выше среднего многолетнего уровня.
Большая часть, а именно 56,1% заболевших, являются детьми. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в ЗАТО Свободном, поселке Уральском и Невьянском городском округе. В Екатеринбурге же только на прошлой неделе зарегистрировали 19,7 тыс. случаев ОРВИ, что на 13,3% выше предыдущей недели и на 29,5% выше средних многолетних значений.
При этом эпидемиологи управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую. Специалисты ведомства контролируют соблюдение санитарного законодательства по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, а в социальных учреждениях уже приняты дополнительные меры профилактики.
Чтобы держать своей здоровье под контролем, свердловчанам рекомендуют:
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащим средством;
- избегать прикосновений к своему лицу;
- соблюдать масочный режим и не забывать о социальной дистанции в местах скопления людей;
- соблюдать меры предосторожности при уходе за больным членом семьи;
- вести здоровый образ жизни: сбалансированный рацион, полноценный сон и достаточная физическая активность помогут поддержать иммунитет.