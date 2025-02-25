Путин: Европа не имеет права что-то требовать от России
Европа не может ничего требовать от России. Так сказал Владимир Путин, сообщает телеканал Россия1.
"Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", - сказал президент.
По его словам, Европе можно выставлять условия кому-то другому.
Также Путин добавил, что участие Европы в переговорах востребовано, но лидеры этих стран ангажированы Киевом.
"Дело в том, что, в отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы", - сказал лидер РФ.
Ранее Владимир Зеленский назвал участие Европейского союза (ЕС) в переговорах России и Украины главным условием для мира. Политик также заявил о надежде завершить вооруженный конфликт уже в этом году.
Но он уверен, что если этого не произойдет, Киев создаст некий аналог альянса, обеспечивающий сравнимое финансирование, контингенты и оборонное производство.
Российский президент заявил, что Трамп обладает большим влиянием на урегулирование конфликта, чем лидеры Европы.
"Он хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства", - сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Москва и Вашингтон могли бы договориться о сокращении своих вооружений на 50%. По его словам, Китай мог бы присоединиться к этой инициативе.
Тем временем, Дональд Трамп подтвердил, что намерен посетить Россию. На пресс-конференции в Белом доме после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что "9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву, но я хочу приехать в подходящее время".