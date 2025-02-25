25 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин: Европа не имеет права что-то требовать от России

Европа не может ничего требовать от России. Так сказал Владимир Путин, сообщает телеканал Россия1.
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"Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой", - сказал президент.

По его словам, Европе можно выставлять условия кому-то другому.

Также Путин добавил, что участие Европы в переговорах востребовано, но лидеры этих стран ангажированы Киевом.

"Дело в том, что, в отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы", - сказал лидер РФ.

Ранее Владимир Зеленский назвал участие Европейского союза (ЕС) в переговорах России и Украины главным условием для мира. Политик также заявил о надежде завершить вооруженный конфликт уже в этом году.

Но он уверен, что если этого не произойдет, Киев создаст некий аналог альянса, обеспечивающий сравнимое финансирование, контингенты и оборонное производство.

Российский президент заявил, что Трамп обладает большим влиянием на урегулирование конфликта, чем лидеры Европы.

"Он хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства", - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Москва и Вашингтон могли бы договориться о сокращении своих вооружений на 50%. По его словам, Китай мог бы присоединиться к этой инициативе.

Тем временем, Дональд Трамп подтвердил, что намерен посетить Россию. На пресс-конференции в Белом доме после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что "9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву, но я хочу приехать в подходящее время".

Теги: путин, европа, трамп, зеленский, украина


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