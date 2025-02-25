Игорь Седов в "Разговоре о важном" говорил с астраханскими школьниками о малой Родине

Уроки «Разговоры о важном», которые каждый понедельник проходят в астраханских школах, посвящены самым разным темам. Это – гражданское воспитание и патриотизм, историческое просвещение и нравственность, экология и другие.

Не стал исключением и «Разговор о важном» в школе № 6, который накануне провел председатель Городской Думы Игорь Седов на тему «Моя малая Родина».





Ребята задали много вопросов. Отвечая на них, Игорь Седов рассказал о традициях и культуре Астраханского края, о прославивших нашу малую родину далеко за ее пределами знаменитых земляках – ученых, писателях, художниках, изобретателях, героях Великой Отечественной войны.

«Малая Родина – это тот край, где человек рос, развивался как личность. Для каждого границы малой Родины разные: для кого-то это дом и улица, на которой он родился, для кого-то – поселок или город. Однако в любом случае это место с единой историей, культурой, традициями и наследием. Место, где человек оставил частичку своей души», – отметил Игорь Седов.