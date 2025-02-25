25 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Фото: Накануне.RU

Economist: Украина будет расплачиваться с США полезными ископаемыми сотни лет

Украине потребуются сотни лет, чтобы расплатиться с США своими полезными ископаемыми в обмен на оказанную военную помощь в полтриллиона долларов. Об этом пишет журнал The Economist.

Накануне в западных СМИ появился текст проекта соглашения между США и Украиной. Будет создан фонд объемом 500 млрд долларов, которым будет управлять Министерство финансов, Министерство торговли и офис вице-президента США. Штаты будут переводить половину будущих прибылей от природных ресурсов, пока фонд не достигнет 500 млрд. Это будет непосильным бременем для Украины, при нынешних темпах государственных доходов на это уйдут сотни лет, пишет журнал.

Напомним, Зеленский отказывается подписать соглашение и вообще не признает долга перед США даже в 100 млрд, который он считает грантом. Так ему сказал бывший президент Джо Байден. Однако нынешний президент Дональд Трамп уверен, что подписать ему придется, и очень скоро. Он готов встретиться с Зеленским уже на следующей неделе.

Как сообщает CNN, США не хотят включать в соглашение никаких гарантий безопасности, которых хотят в Киеве. Но украинские чиновники признают, что переговоры о месторождениях находятся в завершающей стадии и скоро соглашение будет подписано.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) резко критикует Зеленского за само предложение природных ресурсов, которое он сделал первым, надеясь, что выторгует за это дальнейшую военную помощь.

"Не надо было говорить о триллионах, которых у нас нет. Это ложь. А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил? И теперь получается, что мы все стали заложниками амбиций одного человека", — написал он.

Интересно, что бывший британский премьер-министр Борис Джонсон назвал соглашение между Украиной и США о месторождениях аферой. Ряд экспертов считают, что в недавно заключенном столетнем соглашении с Британией Зеленский уже пообещал Лондону какие-то ресурсы, поэтому в США тоже активизировались. Украинский политолог Павел Щелин считает, что США делают Украину плантацией, а будущее украинской государственности Трампа не сильно интересует, ему важно получать с "плантации" прибыль.

Теги: сша, украина,


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