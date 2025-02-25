Без военной помощи США Украина продержится только до лета

Без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте всего несколько месяцев — до лета 2025 года. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal, сообщает Lenta.ru.

После этого вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся без боеприпасов, а также без возможности применять некоторые из своих самых современных видов вооружения.

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине в январе, после инаугурации нового президента, сообщало РИА Новости.

"Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США.

"Я не собираюсь признавать 500 миллиардов долларов помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже сто миллиардов, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность", — сказал Зеленский. .

До этого США ужесточили условия сделки по ресурсам с Украиной. Новая версия предлагала закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в соотношении 2:1. Украина вносит две трети будущими поступлениями от добычи, США – треть, которую уже предоставила в виде оружия.