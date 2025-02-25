Кучно пошли: с начала года на Урале за взятки судят уже второго экс-главу администрации

На Среднем Урале передано в суд очередное уголовное дело о получении взяток. Деньги передавались за подписание актов работ по договорам на вывоз мусора.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась бывшая и.о. главы Черемховской сельской администрации. По версии следствия, с 2022 по 2024 годы женщина трижды получала от уральского предпринимателя деньги от 35 тысяч до 200 тысяч рублей – всего 273 тысячи рублей. Деньги передавались ей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по договорам подряда на вывоз мусора. В дальнейшем эти махинации вскрылись, было возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование завершено. Дело экс-чиновницы направлено в Каменский районный суд.

Как отметили в прокуратуре, в нынешнем году это будет уже второй бывший глава администрации в Каменском районе, который предстанет перед судом. В середине января 2025 года в суд ушло дело экс-главы Бродовской сельской администрации. Ему также вменяется получение взятки.