ЕС внес в санкционный список екатеринбургский аэропорт "Кольцово"

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкции против России, в который вошли шесть аэропортов страны. Среди них и международный аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге.

В список также попали аэропорты Внуково (Москва), Жуковский (Подмосковье), Бегишево (Набережные Челны), Перми и Пскова. В ограничения входит запрет на прямые и непрямые транзакции, так как, по мнению ЕС, перечисленные аэропорты используются для транспортировки технологий и товаров военного назначения.

При этом, в санкционном документе прописан ряд исключений. Например, запрет не будет распространяться на перелеты в рамках встреч, целью которых является урегулирование военного конфликта на Украине, на транспортировку медицинской, фармацевтической, сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Евросоюз. Также ограничения не распространяются на экстренные взлет, посадку и транзит через Россию.