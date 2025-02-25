В Москве при ОГЭ применят отечественную систему "МЭШ"

Во время проведения в этом году в Москве ОГЭ задействуют операционную систему "Московской электронной школы". Ранее она включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

С 2025-го её будут применять для организации государственной итоговой аттестации школьников, включая проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах, подготовку и печать необходимых материалов, а также перевод бланков участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Такой подход обеспечит стабильность, прозрачность и удобство проверочных процессов для выпускников и учителей.

"Московская электронная школа" – совместный проект столичных департаментов образования и науки и информационных технологий, созданный в 2016 г. Единая цифровая образовательная платформа доступна московским учителям, ученикам и их родителям. Среди основных сервисов "МЭШ" – библиотека учебных материалов, единые электронные дневник и журнал, "Москвенок", "Портфолио учащегося" и "Олимпиады", говорится на сайте мэра и правительства Москвы.