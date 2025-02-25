В ЛНР снова освобождена Белогоровка - Марочко

Российские военные освободили Белогоровку в ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он пишет, что ВС РФ уничтожили последние очаги сопротивления украинских боевиков в поселке.

"Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении. Противник оттянул остатки своих войск в район Григоровки, а также усилил вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки", - написал Марочко.

По его словам, в ЛНР остался только один поселок, который еще не взят под контроль, - Петровское в Сватовском муниципальном округе. Ранее российские войска овладевали Белогоровкой дважды - в 2022 и 2024 гг., но позже вынуждены были оставлять поселок. Освобождение Россией Белогоровки признали и украинские боевики.

Военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин отмечает, что это направление долгое время не считалось приоритетным. Большого давления со стороны российских войск не было, фронт здесь почти стоит на месте третий год, и командование ВСУ снимало отсюда свои подразделения и перебрасывало на другие участки фронта. Но сейчас процесс пошел, и нужно идти на Северск.