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Фото: Накануне.ru

В Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370

У западного побережья Австралии возобновили поиски загадочно пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines.

Отмечается, что операция будет наиболее целенаправленной и точечной, чем все предыдущие, пишет РИА Новости.

Как сообщает телеканал 9News, площадь поиска составит около 15 тысяч квадратных километров. Зона, в которой будут искать борт, располагается примерно в 1,5 тысячи квадратных километров от австралийского города Перт.

Напомним, Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров, в том числе российский турист, и 12 членов экипажа. Место крушения до сих пор не обнаружено, но в 2016 году у берегов Мозамбика найдены обломки - передняя кромка хвостового стабилизатора.

Ранее австралийские власти подтвердили, что обнаруженная на самодельном домашнем авиационном тренажере пилота Захари Ахмада Шаха информация указывает на то, что летчик моделировал свой полет в южную часть Индийского океана, где исчез самолет.

В 2018 году "окончательный отчет" малазийского правительства по рейсу МН370 констатировал нарушения в работе малазийских и вьетнамских диспетчеров. Поиски лайнера были прекращены, однако отчет по итогам расследования фактически не содержал никакой новой информации.

В 2021 году специалисты изучили найденный в Северной Африке фрагмент крыла, предположительно принадлежащий пропавшему рейсу MH370 Malaysia Airlines, и выдвинули новую версию катастрофы, согласно которой самолет на большой скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана. Вероятно, что контроль над воздушным судном был потерян. Обломки лайнера могут находиться на дне, почти в 2000 км от мыса Луин, который является крайней юго-западной точкой Австралии.

Теги: MH370, Австралия, поиски


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Ранее 30.07.2018 10:15 Мск Окончательный отчёт: в исчезновении MH 370 никто не виноват?
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Ранее 23.01.2018 10:38 Мск Китайские СМИ: Версия о приводнении МН 370 несостоятельна

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