Банки обязаны принимать доллары старого образца

"Срока годности" долларовых купюр не существует. Об этом сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет ТАСС.

Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате.

"Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности", - сказал Чаплин.

По его словам, если финансовое учреждение отказалось принимать долларовые купюры, нужно обратиться к руководству отделения с требованием заменить их. В случае отказа и там - идти с жалобой в Центробанк России.

Член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркнул, что решение о приеме или отказе в приеме валюты старого образца остается за банком, и в случае выдачи таких купюр банком клиенту необходимо в первую очередь обратиться к руководству отделения с

Каждый банк имеет право устанавливать свои критерии оценки степени износа купюр иностранных валют, подчеркнул Чаплин. Но они не должны противоречить законодательству и ущемлять права потребителей.

"В случае возникновения спорных ситуаций граждане могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав", - заключил депутат.

Массовые случаи отказов в приеме долларов старого образца, как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют возникли еще в 2024 году. Туристам советовали при поездках за рубеж покупать доллары нового образца или другую валюту, которая принимается в стране.