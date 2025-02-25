Назначен новый командир полка ДПС Екатеринбурга

В Госавтоинспекции Екатеринбурга представлен новый командир полка ДПС.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, им стал Дмитрий Семериков. Предыдущий командир полка ДПС Екатеринбурга полковник полиции Александр Беляков вышел на заслуженный отдых по выслуге лет.

После того, как процедура представления была завершена, новый руководитель сразу же приступил к работе.

Справка

Дмитрий Семериков родился в Кемерово, окончил Уральский государственный экономический университет. Работать в органах внутренних дел начал в 2001 году с милиционера по охране метрополитена.

В 2005 году Семериков служил инспектором ДПС 3 роты полка ДПС УМВД по Екатеринбургу. В 2007 году занял должность командира 2 взвода 3 роты городского полка ДПС, а в 2012 году был назначен на должность заместителя командира 3 роты полка ДПС.

С 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях ГУ МВД по Свердловской области. Был неоднократно награжден медалями, нагрудными знаками за службу в ОВД, за боевое сотрудничество, за службу на Северном Кавказе. Является ветераном боевых действий.