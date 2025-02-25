Макрон: Париж и Лондон готовы отправить войска на Украину для гарантий безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран.

При этом, по его словам, все они хотят "получить сигнал солидарности от США" на случай якобы возможного нарушения Россией договоренностей.

Кроме того, на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных".

Президент Франции уточнил, что войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются вместе отговорить президента США Дональда Трампа от переговоров с Россией и предложат свой план уреглирования конфликта. Именно об этом они собирались говорить во время своего визита в Вашингтон, писала британская газета The Times со ссылкой на источник.