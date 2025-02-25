Ректор: Введение санкций против РАНХиГС не повлияет на образовательный процесс

Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) на фоне включения в 16-й пакет санкций ЕС продолжит выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил ректор вуза Алексей Комиссаров.

Читайте также: РАНХиГС сократит количество филиалов

По его словам, все обязательства перед студентами, преподавателями и сотрудниками продолжат выполняться в полном объёме. Ректор вуза полагает, что глобально санкции не повлияют на образовательный процесс.

"Во все времена, даже в период самых напряженных отношений, образование и наука были связующим звеном между странами. Со стороны это выглядит, скорее, как агония авторов санкций, а не рациональное решение, направленное на достижение какого-то конкретного результата", - сказал Комиссаров "Ведомостям".

Он уточнил, что "большое преимущество" вуза перед другими высшими учебными заведениями состоит в том, что перед студентами РАНХиГС выступает большое количество действующих практиков.