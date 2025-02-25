В Перми произошло обрушение перекрытий на стройке еврейского центра

В Перми, на стройке еврейского центра на Малкова обрушились перекрытия, сообщает Properm. ru.

Инцидент произошел накануне. После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причины аварии и мероприятия по устранению ее последствий будут установлены по результатам расследования, которое уже ведется.

На строительстве центра по большей части выполнены работы по сооружению подвала и начато возведение конструкций первого из трех этажей здания.