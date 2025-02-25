Бастрыкин поручил проверить информацию о наезде авто на двух 8-летних девочек в Академическом

Глава СК России Александр Бастрыкин поручи провести проверку после опубликованной в сети информации о наезде автомобиля на двух 8-летних девочек в Академическом районе Екатеринбурга. Дети съехали на тюбинге с горки и угодили под колеса машины.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в прошлую субботу - 22 февраля в 19.00 на улице Академика Сахарова, 4. Девочки под присмотром родителей катались на горке, но случайно оказались на проезжей части. В это время 55-летний водитель Kia Optima двигался к строительной площадке Преображенского парка и наехал на детей.

Детей незамедлительно госпитализировали. Водитель заверил, что двигался со скоростью примерно 15 км/ч и пытался резко затормозить, однако не успел. Родители также пояснили, что горка была безопасной, но тюбинг неожиданно съехал в другую сторону.