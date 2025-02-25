В Екатеринбурге осудили экс-главу детсада, куда ходил убитый в семье опекунов Далер

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшей и.о. заведующей детским садом, в который ходил убитый в семье опекунов 5-летний Далер. Суд признал женщину виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, но отправлять ее за решетку не стал.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Далер посещал детский сад, который на тот момент возглавляла обвиняемая. Как показало расследование, в августе 2022 года и.о. заведующей, получив от медперсонала детсада и воспитателя информацию о повреждениях на теле ребенка, не сообщила об этом в управление соцполитики, органы профилактики и правоохранителям. Более того, в конце августа 2022 года она представила в полицию сведения о не выявлении фактов травмирования воспитанников детсада, а также совершения противоправных действий.

Наконец, обвиняемая скрыла факт непосещения Далером детсада в течение 201 дня без уважительной причины. По версии следствия, в результате халатности и.о. заведующей опекун мальчика продолжала истязать его, а вечером 2 декабря 2022 года ребенок был убит.

Сегодня, 25 февраля, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил бывшей главе детсада 2 года лишения свободы, заменив это наказание на принудительные работы на 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Также она в течение 2 лет не сможет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Это не первый суд, связанный с гибелью Далера в семье опекунов. Напомним, ранее был вынесен приговор сотруднице отдела опеки Евгении Вознесенской по статье 292 УК РФ "Служебный подлог". Осенью прошлого года наказание ей было ужесточено.

Что касается главной обвиняемой – опекунши Вероники Наумовой – ее дело в закрытом режиме сейчас рассматривает Свердловский областной суд. Недавно в Следственном комитете признались, что дело Наумовой оказалось одним из самых непростых в расследовании.