Двоих фрирайдеров спасли после схода лавины в Сочи

Момент спасения двоих фрирайдеров, которые попали в опасную зону после схода лавины в Сочи, публикует SHOT.

Спасатели МЧС вывели сноубордистов в безопасное место. Сейчас 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава осматривают врачи горнолыжного курорта "Роза Хутор".

Туристы приехали туда из Краснодара. По словам мужчин, с ними был третий приятель — он перестал выходить на связь. Его сейчас ищут.

Лавина сошла днем в понедельник на южном склоне Аибги из-за сильных снегопадов и ветра. На место выехали спасатели.