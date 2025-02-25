25 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Три повышения за год: в России дорожают сладости

В России два крупных поставщика сладостей предупредили торговые сети, что пересматривают цены на свою продукцию.

Компания "Марс" направила своим партнерам уведомление о том, что произойдет подорожание некоторых товаров из базового прейскуранта. При этом повышение планируется в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта текущего года.

В компании заявили, что сталкиваются с ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты. Также оказывают влияние растущие логистические и операционные затраты, рост стоимости упаковки и волатильность валютных курсов. Отмечается, что в дальнейшем стоит ждать еще одного повышения цен.

С конца февраля стоимость больших шоколадных батончиков вырастет на 14%, стандартных — на 19%, а других форматов — от 13% до 19%.  Skittles подорожает на 12%, драже M&M — до 16%. С 24 марта компания планирует отгружать конфеты "Коркунов" дороже на 14-19%.

Ритейлеры также получили уведомление от компании Mondelez, которая с 1 апреля повысит на 14,9% стоимость продукции под товарными знаками Alpen Gold, Milka и "Воздушный". На 6-9% подорожает бисквитная категория — бренды Oreo, "Барни", TUC, "Юбилейное", BelVita. В компании среди причин подорожания назвали рост стоимости масел на 26-40% с апреля 2024 года по середину февраля, а какао — на 39%, сообщают "Известия".

Теги: шоколад


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