"Эксперт РА": прибыль банков в 2025 году упадет

В текущем году прибыль российских банков снизится до 3,4–3,6 трлн руб.

Согласно прогнозу агентства "Эксперт РА", это произойдет на фоне замедления темпов кредитования и роста отчислений в резервы по проблемным долгам. Снижение активности бизнеса и населения случится за счет сохранения высокой стоимости новых заимствований, ограниченного объема льготной поддержки, продолжающегося ужесточения макропруденциального регулирования в рознице.

При этом в 2024 году банковский сектор продемонстрировал рекорд по прибыли - 3,8 трлн руб. Наблюдался рост кредитования во всех сегментах. При этом банки проявили адаптивность к меняющимся условиям и смогли удержать чистую процентную маржу на уровне 4,4%, что привело к существенному росту чистых процентных доходов в секторе, сообщают "Известия".

Напомним, в России могут ввести налог на сверхприбыль банков. Предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога.