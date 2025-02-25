Путин: Москва и Вашингтон могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%

Российский лидер Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Москва и Вашингтон могли бы договориться о сокращении своих вооружений на 50%.

По его словам, Китай мог бы присоединиться к этой инициативе. "Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело Китайской Народной Республики, но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", - указал российский лидер.

Так он ответил на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты в два раза.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к возобновлению переговоров по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США, без изменения враждебной антироссийской линии Вашингтона диалог невозможен.