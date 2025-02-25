Путин: Шансы у Зеленского победить на выборах равны нулю

Шансы президента Украины Владимира Зеленского победить на выборах равны нулю.

Об этом сообщил на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. По его словам, украинский лидер становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины и для общества в целом, так как "дает нелепые приказы", которые продиктованы не соображениями военного характера, а политического.

Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинских военных, отметил Путин.

Глава РФ также указал, что Зеленский загнал себя в тупик. Это связано с тем, что украинский лидер запретил себе переговоры с Москвой.