«Разговор с героем»: тюменцы встретились с участником СВО в годовщину начала спецоперации

Сегодня, 24 февраля, в третью годовщину начала специальной военной операции, в здании Тюменской городской думы прошёл «Разговор с героем». Полковник Рустам Сайфуллин рассказал собравшимся о том, почему так важны преемственность поколений и патриотическое воспитание молодежи.

Спикер городской Думы Светлана Иванова напомнила, что 2025-ый объявлен ы стране Годом защитников Отечества, а ровно три года назад, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция, и поэтому дата сегодняшней встречи с героем была выбрана неслучайно.

«В нашем обществе ощущается дух патриотизма, воли, смелости, силы. Такие встречи должны стать традиционными. Молодое поколение должно услышать истории, которые его тронут», — сказала Светлана Иванова.

Участники «Разговора с героем» обсудили многое. В рамках акции молодые люди также смогли задать вопросы гостям мероприятия: участникам СВО — Евгению Кочергину, награждённому медалью "За Отвагу", Семёну Казанцеву, председателю Общественной молодёжной палаты при Тюменской городской думе, награждённому медалью Суворова, и полковнику Виктору Квасову, кавалеру трёх Орденов Мужества, финалисту программы "Время героев".

Пришедшие на встречу участники обменялись мнениями и о том, рождаются ли героями или становятся. Студенты тюменских вузов в своих ответах говорили, что героями становятся, а курсанты отмечали, что в их семьях также были примеры, глядя на которые, они сами решили стать военными. Полковник Рустам Сайфуллин спрашивал молодежь о том, кто и что знает о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Он отметил, что «если бы ваши деды живыми не пришли, то большинство из нас тут не сидели бы».

Рустам Сайфуллин отметил, что сейчас бойцы на фронтах СВО ведут борьбу для того, чтобы россияне могли спокойно жить своей обычной жизнью. И «на ленточке» военнослужащим важна любая весточка из дома и любая поддержка, полученная из тыла.

Кроме того, в ходе мероприятия участники «Разговора с героем» приступили к плетению 235-метровой маскировочной сети. Количество метров символично, оно было выбрано по количеству лет, которое в этом году исполняется Тюменской городской Думе.

«Слушая сегодняшний разговор, я, женщина, мать и спикер думы, говорила себе: у нас хорошая молодёжь. Участники сегодняшней встречи — молодые люди, отстаивающие право будущего поколения жить», — подвела итог председатель Думы Светлана Иванова.