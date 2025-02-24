17-й пакет санкций против России уже начинает готовить ЕС

Евросоюз (ЕС) будет готовить 17-й пакет санкций против России. Как пишут Известия, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

16-й пакет санкций против России одобрил ЕС сегодня. Он приурочен к третьей годовщине начала конфликта на Украине.

Новый пакет полностью запрещает импорт первичного алюминия. Ограничения также касаются 13 банков и 73 кораблей, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Всего под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые якобы причастны к боевым действиям на Украине. Среди прочего страны Евросоюза запретят импорт хрома и некоторых химикатов, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Также Великобритания сегодня расширила антироссийские санкции на 107 позиций, включая 40 судов. Количество нефтяных танкеров в списке выросло до 133, сообщает МИД Соединенного Королевства, пишут Известия.

Под рестрикции попала российская автомобильная группа "Авилон" и группы компаний "Русская энергия" и "Сибантрацит". Введены санкции против компании "Грант-Трейд" и ее главы Марата Мустафьева, бизнесмена Романа Троценко и гендиректора телеканала "Царьград" Натальи Тюриной, министра обороны и генералов КНДР, компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и КНР за поставки электроники в РФ.