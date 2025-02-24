На затонувшем у Новороссийска судне есть дизтопливо

Маломерное научно-исследовательское судно затонуло в Черном море в Новороссийске. На борту имеется дизельное топливо, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Судно "Ашамба" принадлежит Институту океанологии им. Ширшова. Пострадавших в результате происшествия нет. Предварительно, причиной ЧП стали обледенение и потеря остойчивости судна.

Отмечается, что загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается. Собственник судна в ближайшее время установит боны. Ведется работа для последующего подъема "Ашамбы".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.