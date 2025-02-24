Один человек оказался под снежной лавиной в Сочи

Снежная лавина сошла в Сочи на курорте Роза Хутор. ЧП произошло на южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс, сообщает Telegram-канал МЧС России.

В опасной зоне находятся два туриста. Они не могут выйти оттуда самостоятельно. По их словам, с ними был еще один человек. Он не выходит на связь.

К месту выдвинулись спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".

19 февраля трое альпинистов попали под лавину в Карачаево-Черкесии.