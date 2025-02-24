24 Февраля 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Галустян удивлен санкциями против него со стороны ЕС

Шоумен Михаил Галустян назвал полной неожиданностью санкции против него со стороны Евросоюза. Об этом он сказал изданию РБК.
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По его словам, европейским политикам уже совсем "нечем крыть", если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать санкциям.

"Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!" – сказал он.

16-ый пакет санкций Европейский союз одобрил сегодня. Полный перечень новых фигурантов опубликован на сайте Официального журнала.

В решении ЕС написано, что Галустян — "давний сторонник президента Владимира Путина и его политики", который "использует свою популярность для распространения сообщений и нарративов" Кремля.

Отмечается, что юморист является президентом Федерации военно-тактических игр и членом руководства Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". Также, по мнению представителей ЕС, Михаил Галустян напрямую отвечает за деятельность организации, которая способствует милитаризации российской молодежи.

Под ограничения также попали шахматист Сергей Карякин, гимнаст и олимпийский чемпион Никита Нагорный, телеведущая Юлия Барановская, медиаменеджер Кристина Потупчик, председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, гендиректор "Интер РАО" Сергей Дрегваль, глава ОАК Вадим Бадеха, сенатор от Астраханской области Андрей Деркач и другие.

Евросоюз также ввёл санкции против АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" и персонально — против её гендиректора Натальи Виртуозовой.

Всего в списке 48 физических лиц и 35 организаций.

Теги: галустян, санкции, евросоюз


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