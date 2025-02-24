Роспотребнадзор нашел нарушения во всех 74 магазинах "Светофор" Свердловской области

Во всех 74 свердловских магазинах сети "Светофор" (ООО "Торгсервис 66") зафиксированы нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий были отобраны и исследованы 185 проб пищевой продукции, 38 из которых показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям.

Все забраковано и снято с реализации 65 партий или 2,4 тонны пищевой продукции, которая включала в себя молочную, мясную, рыбную, плодоовощную продукцию и безалкогольное пиво. Также снято 60 партий или 3,5 тыс. штук непродовольственных товаров, среди которых одежда, обувь, электротовары, мебель и галантерея.

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 6.3, ст.6.4, ч.1 ст.10.8, ч.2 ст. 15.12, 15.12.1, 14.15, 14.43. Внеплановая проверка проводилась по поручению правительства РФ. Процессуальные процедуры продолжаются.