В Тюменской области более тысячи человек получают необходимый уход на дому и в стационарных условиях

В Тюменской области более тысячи человек получают необходимый уход на дому и в стационарных условиях, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Работу проводили в рамках нацпроекта "Демография" с 2020 по 2024 годы. Всего за время действия программы необходимую помощь получили более 1.5 тысяч жителей Тюменской области.

Во всех районах и городах Тюменской области внедрен "социальный пакет долговременного ухода". Это гарантированный перечень и объем социальных услуг по уходу, предоставляемых пожилому человеку или инвалиду на дому. Услуги подбираются индивидуально с учетом степени утраты способности к самообслуживанию.

Социальный пакет долговременного ухода предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатно до семи дней в неделю.

В регионе созданы и работают: школы по обучению навыкам ухода за пожилыми гражданами. В 2024 году около двух тысяч человек получили необходимые навыки. Отделения дневного пребывания для пожилых людей. Основная цель этого направления – обеспечение бытовой, социальной самостоятельности пожилого человека, "разгрузка" близкого окружения.

В 2025 году работа организована в рамках национального проекта "Семья".