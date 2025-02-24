Росавиация опровергла данные о скором открытии аэропортов на юге и в центре РФ

Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности, заявляет Росавиация.

В ведомстве назвали эти данные "абсолютным фейком", пишет РИА Новости.

В Росавиации добавили, что сообщат "официально и заблаговременно" в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней.

Ранее о том, что аэропорты на юге и в центре России, приостановившие работу после начала СВО, срочно готовятся к открытию, сообщил Mash. По информации телеграм-канала, решение об открытии воздушных гаваней могут принять в любой момент. В связи с этим сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха, а отделы кадров активно набирают новых людей.

Напомним, аэропорты юга и центральной части России закрыты с 24 февраля 2022 года, когда была начата военная спецоперация РФ на Украине.