С верховным муфтием Таджуддином встретился сегодня Путин

Владимир Путин встретился в Кремле с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Об этом сообщает Telegram-канал Кремль.Новости.

Таким образом, российский президент продолжает серию регулярных встреч с руководителями традиционных конфессий, представленных в РФ.

"Сегодня будет у президента верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин. Очень важная община, поэтому есть о чем поговорить", - сказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщается на сайте Центрального духовного управления мусульман России.

Талгат Сафа Таджуддин и Владимир Путин обсудили текущие вопросы деятельности мусульманского сообщества России. Они обменялись мнениями по поводу совершенствования исламского образования, системы подготовки кадров, укрепления межрелигиозного мира и согласия и сохранения основ традиционного ислама.

Также они обсудили важную задачу представителей всех конфессий – социальное служение духовенства.

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Россия, на первый взгляд, сложная страна, но становится сильнее именно благодаря своему разнообразию, отметил президент.

Российский лидер также подчеркнул вклад мусульман в спецоперацию и рассказал о недавнем разговоре с одним из них — заместителем командира 810-й бригады, сообщает ТАСС.

"Мусульмане и сейчас показывают самые лучшие качества. <...> Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения", - сказал президент.

20 февраля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

В прошлый раз глава государства принимал их в феврале 2024 года. Тогда Путин обсудил с Лазаром и Бородой продолжение помощи заложникам в палестино-израильском конфликте.