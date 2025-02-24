В тюменском детском саду ребенок получил травму - порвал губу, сломал два зуба

В тюменском детском саду ребенок получил травму - порвал губу, сломал два зуба. Помощь ему никто не оказал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка.

В ситуацию вмешался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.