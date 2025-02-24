Лукашенко заявил, что Белоруссия готова строить метро в Екатеринбурге

Белоруссия готова помогать в строительстве метро в Екатеринбурге. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с делегацией Свердловской области.

Встреча состоялась сегодня в Минске.

"Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас", - приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", который освещает деятельность белорусского президента.

На встрече со свердловской делегацией также были затронуты разные темы: автомобилестроение, авиастроение, замена трамваев и другие.

Недавно стало известно, что недостроенная станция метро "Бажовская" в Екатеринбурге все-таки может быть введена в эксплуатацию. Также в мэрии думают о трассировке метро через Юго-Западный микрорайон.